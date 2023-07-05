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محليات

اجتماع في السرايا لميقاتي ومولوي للبحث في شؤون الوزارة

2023-07-05 | 07:13
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اجتماع في السرايا لميقاتي ومولوي للبحث في شؤون الوزارة
اجتماع في السرايا لميقاتي ومولوي للبحث في شؤون الوزارة

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في السرايا اليوم وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة، وشارك في اللقاء المدير العام للأحوال الشخصية العميد المتقاعد الياس جان الخوري.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية، وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء التعديات الاسرائيلية.
وترأس رئيس الحكومة اجتماعاً للبحث في موضوع موازنة العام 2023، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على أن تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال أسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيداً لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
وإجتمع  الرئيس ميقاتي مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس ميقاتي وفداً من الهيئة الادارية  لـ"جمعية رعاية الأطفال في طرابلس" برئاسة السيدة  سمر زيني بركة.
وخلال اللقاء، كرّم الرئيس ميقاتي الرئيسة السابقة  للجمعية ناريمان عقاد ذوق على عطاءاتها لمدة ٣٢ سنة في رئاسة الجمعية والاعمال الخيرية والاجتماعية التي قامت بها  خدمة للعائلات وللأطفال في مدينة طرابلس.
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نجيب ميقاتي

بسام مولوي

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بيان مشترك لنائبي قضاء بشري: قرار ميقاتي يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات

أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

10:19

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أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

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