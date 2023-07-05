الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

قوى الامن: عصابة تمتهن السرقة وقعت في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

2023-07-05 | 07:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الامن: عصابة تمتهن السرقة وقعت في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
قوى الامن: عصابة تمتهن السرقة وقعت في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي: "بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن لمكافحة كافة أنواع الجرائم ومنها السرقة، كُلِّفَت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتنفيذ كمائن متنقّلة في أماكن مختلفة لتوقيف عصابات السّرقة التي تنشط ليلاً وعند ساعات الفجر.

    الساعة 5:30 من فجر تاريخ 22-06-2023 رصدت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة تحركات مشبوهة في داخل "بؤرة كسر" في بلدة مجدل سلم، حيث تمكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بسرقة قطع سيارات بقيمة حوالي ستة آلاف دولار أميركي، وهم كلٌّ من:

- إ. س. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)

- ح. س. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)

- م. س. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)

كما ضبطت سيارة نوع "أوبل" لون أبيض عائدة للأول من دون أوراق، تُستَعمَل لنقل المسروقات.

   تم تسليمهم مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
مقالات ذات صلة
قوى الامن: عصابة تمتهن السرقة وقعت في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

محليات

قوى الأمن الداخلي

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
آخر المستجدات من الحدود الجنوبية عند بلدة ميس الجبل
اجتماع في السرايا لميقاتي ومولوي للبحث في شؤون الوزارة

اقرأ ايضا في محليات

بيان مشترك لنائبي قضاء بشري: قرار ميقاتي يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات
10:19

بيان مشترك لنائبي قضاء بشري: قرار ميقاتي يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات

أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

10:19

بيان مشترك لنائبي قضاء بشري: قرار ميقاتي يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات

أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023