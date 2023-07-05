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محليات

وزير الخارجية يلتقي وفد المؤسسة المارونية للإنتشار وكبير مستشاري الدفاع في بريطانيا لمنطقة الشرق الاوسط

2023-07-05 | 08:43
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وزير الخارجية يلتقي وفد المؤسسة المارونية للإنتشار وكبير مستشاري الدفاع في بريطانيا لمنطقة الشرق الاوسط
وزير الخارجية يلتقي وفد المؤسسة المارونية للإنتشار وكبير مستشاري الدفاع في بريطانيا لمنطقة الشرق الاوسط

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب وفد المؤسسة المارونية للإنتشار برئاسةشارل الحاج وتم البحث في عمل المؤسسة في الخارج والتعاون مع البعثات اللبنانية في الخارج.

والتقى الوزير بوحبيب كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الاوسط مارشال مارتن سامبسون، وكانت جولة أفق حول بعض القضايا المحلية منها موضوع قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل)وملف النزوح السوري الى جانب بعض القضايا في الشرق الاوسط مثل التقارب السعودي - الايراني.
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محليات

عبدالله بو حبيب

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بيان مشترك لنائبي قضاء بشري: قرار ميقاتي يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات

أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

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أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

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