وزير الخارجية يلتقي وفد المؤسسة المارونية للإنتشار وكبير مستشاري الدفاع في بريطانيا لمنطقة الشرق الاوسط

أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:

"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".