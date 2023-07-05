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محليات

روكز: حل ملف النزاعات على الحدود العقارية يكون عبر القضاء

2023-07-05 | 09:37
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روكز: حل ملف النزاعات على الحدود العقارية يكون عبر القضاء
روكز: حل ملف النزاعات على الحدود العقارية يكون عبر القضاء

أصدر النائب السابق شامل روكز بياناً جاء فيه:
"حل ملف النزاعات على الحدود العقارية ليس من صلاحية لجنة وزارية ولا مجلس وزراء، بل حسمه يكون عبر القضاء من خلال لجان قضائية! أيام الانتداب الفرنسي حسم موضوع نحو ٦٠٪؜ من الأراضي، ومنذ ذلك الحين والحدود الباقية ما زالت عالقة وموضع نزاع، شهدنا فصولاً دموية منه في القرنة السوداء منذ أيام ونزاعات يومية تسجل في أكثر من منطقة".

وتابع البيان: "على الدولة حسم الملف عبر القانون والقضاء، وعدم قيام الدولة بدورها يعني الدخول في منطق شريعة الغاب، فما حصل في القرنة السوداء ممكن أن يتكرر في مناطق أخرى، فملفات النزاعات كثيرة ومنها مثلاً في جرود العاقورة وجرود تنورين وجرود كسروان، والخلافات ليست فقط على حدود القرى بل ايضاً داخل القرى نفسها حيث الخلافات قائمة على المشاعات وحدودها".
وختم البيان: "الاسراع مطلوب، القانون هو الفيصل، واي تأخير أو تريث يعني ترك الباب مفتوحاً على مشاكل اضافية محتملة".
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محليات

شامل روكز

بشري

القرنة السوداء

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أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

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أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

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