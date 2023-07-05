روكز: حل ملف النزاعات على الحدود العقارية يكون عبر القضاء

أصدر النائب السابق شامل روكز بياناً جاء فيه:

"حل ملف النزاعات على الحدود العقارية ليس من صلاحية لجنة وزارية ولا مجلس وزراء، بل حسمه يكون عبر القضاء من خلال لجان قضائية! أيام الانتداب الفرنسي حسم موضوع نحو ٦٠٪؜ من الأراضي، ومنذ ذلك الحين والحدود الباقية ما زالت عالقة وموضع نزاع، شهدنا فصولاً دموية منه في القرنة السوداء منذ أيام ونزاعات يومية تسجل في أكثر من منطقة".