مكتب ميقاتي: في ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات فإن ميقاتي طلب من وزير الداخلية التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد وبالتالي تجميد عملها

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 5 /7 /2023، أوقفت قوة من الجيش في منطقة القبة - طرابلس المواطنين (س.م.) و(خ.ج.) و(و.م.) لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وعتادًا عسكريًّا وكمية من الذخائر.
أكّد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية انه لن يسمح أن تقف خدمة الانترنت عند الناس هذا الصيف، قائلًا: "هناك جهود بُذلت من قبل وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو من أجل هذه الغاية".
اعتبر الرئيس السابق ميشال عون بان "عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها"، موضحا بانه "تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق".