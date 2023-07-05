القوات ترد على ميقاتي: يفترض أن يصدر قرارا بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:



ردًّا على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يهمّ الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن توضح الآتي:

- أولاً، إنّ معالجة ما جرى في منطقة القرنة السوداء لا يتمّ عبر إنشاء أم تفعيل لجنة محدّدة، تكون مهمتها درس كيفية الإستفادة من مياه القرنة السوداء، وتحديد حدود المناطق والقرى والأقضية، إنما يتمّ عبر تفعيل دور القاضي العقاري المكلّف بتحديد وتحرير العقارات في المحلّة، وتذليل العقبات من أمامه، لإنجاز مهمته وإتمامها.

- ثانيًا، إنّ اتّصال رئيس الحكومة برئيس اللجنة المشكّلة خلافًا للدستور والقانون، وطلب التريّث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يُصدِرَ قرارًا بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها.

- ثالثًا، إنّ اتّصال رئيس الحكومة بوزير العدل لمطالبته بمتابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى، يجب أن يترافق مع اتّخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عمل القاضي العقاري، إظهارًا للحقوق وبيانًا لها.