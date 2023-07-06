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محليات

حزب الله عن الإجراءات "الإسرائيلية" في بلدة الغجر: ندعو الدولة اللبنانية والشعب الى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال!

2023-07-06 | 02:39
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حزب الله عن الإجراءات &quot;الإسرائيلية&quot; في بلدة الغجر: ندعو الدولة اللبنانية والشعب الى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال!
حزب الله عن الإجراءات "الإسرائيلية" في بلدة الغجر: ندعو الدولة اللبنانية والشعب الى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال!


بيان صادر عن حزب الله‎:

أقدمت قوات الإحتلال الصهيوني في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءاتٍ خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثّلت هذه الإجراءات بانشاء سياج شائك وبناءِ ‏جدارٍ اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان و فلسطين المحتلة، مما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، وفرضت قوات الإحتلال ‏سلطتها بشكلٍ كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة واخضعتها لادارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيون‎ ‎‏.‏

إنّ هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلالٌ كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوةِ ‏السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والاخرى.‏
‎ ‎
ازاء هذا التطور الخطير فإننا ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، ‏وندعو أيضا الشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية الى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال ‏والغاء الاجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا واعادته الى ‏الوطن.‏
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محليات

بلدة الغجر

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