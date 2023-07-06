ميقاتي تابع الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش وقيادة قوات "اليونيفيل"

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقيادة قوات "اليونيفيل"

ومن المقرر ان يستقبل الرئيس ميقاتي الرابعة بعد ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، ووفد من قبادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال ارولدو لازارو.



المنسق الخاص للأمم المتحدة

وكان رئيس الحكومة استقبل في السرايا اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، والمستشار السياسي للمنسق الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف زافيروف، ومدير شؤون السياسية جورج رايكس .

وتم خلال اللقاء التركيز على التزام لبنان بالقرارات الدولية وبالخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب.



سفيرة ايطاليا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وزير المهجربن

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء: بحثنا موضوع الزيارة الى سوريا وسيتواصل دولة الرئيس مع وزير الخارجية والمغتربين من أجل طلب موعد في أسرع وقت ممكن للجنة التي تشكلت لزيارة سوريا.

وعما الت اليه الاتصالات التي قام بها مع الجانب السوري قال: تحدثنا عن اهم بند الذي هو اللجنة الثلاثية التي طالب بها لبنان في مؤتمر بروكسل،ووافق عليها الجانب السوري ولكن تبقى موافقة المفوضية العليا لشؤون النازحين التي تضغط عليها الدول المانحة. وان تصريحات المسؤول السياسي في الإتحاد الأوروبي جوزف بوريل لم تكن مشجعة، ولكن من خلال الضغط واللوبي الخارجي مع اللجنة الثلاثية والجامعة العربية نتمكن من أن نصل الى نتائج جيدة تترجم بوضع آلية وبرنامجا للعودة مع الجانب السوري.



وزير الزراعة

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أعلن بعد اللقاء:"التقيت دولة الرئيس ميقاتي لوضعه في مجمل النشاط الزراعي في لبنان وتحديدا في ملف يؤرق خاطرنا كدولة وحكومة ومزارعين ونقابيين وكل القطاع الزراعي ويتمثل بالضرائب التي فرضت مؤخرا وهي 10 بالمئة من الجانب المصري على كل المنتجات التي تدخل الى مصر بما فيها المنتج اللبناني،وتواصلنا مع الحكومة المصرية وأجرى دولة الرئيس أيضا اتصالا مع رئيس الحكومة المصرية وان شاء الله تسير الأمور بما فيه خير لبنان وخير المنتج والمزارع اللبناني وأيضا الأخوة المصريين. وسيكون لي زيارة يوم السبت المقبل الى مصر وسألتقي معالي وزير الزراعة المصري وعددا من المسؤولين لطرح هذا الأمر، وهناك امكانية لان يكون هناك استثناء أو تخفيف لهذه الضريبة على المواطن اللبناني.

تحدثنا أيضا عن موضوع القمح وشرائه ونحن ننتظر اللجنة التي شكلت من وزارت المالية والاقتصاد والزراعة لوضع آلية لكيفية الحركة المالية، قد استقبل دولة الرئيس اليوم وفدا من المزارعين والنقابيين. وسيصار الى دراسة امكانية دعم القمح الطري تحديدا والقاسي اذا كانت هناك امكانية، والأمور مفتوحة لما فيه الخير الزراعي بشكل عام. فلا يمكن ان يكون هناك اقتصاد طبيعي ونشط من دون الزراعة والصناعة.



النائب ناصر

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب حيدر ناصر.

نقابة مزارعي القمح

واستقبل ألرئيس ميقاتي وفدا من نقابة مزارعي القمح بلبنان برئاسة خالد شومان الذي قال بعد اللقاء:" اطلعنا دولته على موضوع زراعة القمح، وعلى الدعم الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا، وطلبنا منه اعادة النظر بزيادة سعر القمح، او التعويض على المزارعين".