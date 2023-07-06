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محليات

"اليونيفيل" عن التطورات في تلال كفرشوبا: الحادث يأتي في وقت حساس

2023-07-06 | 06:41
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&quot;اليونيفيل&quot; عن التطورات في تلال كفرشوبا: الحادث يأتي في وقت حساس
"اليونيفيل" عن التطورات في تلال كفرشوبا: الحادث يأتي في وقت حساس



أعلنت اليونيفيل في بيان اليوم أنه "بُعيد الساعة الثامنة صباحاً، رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل انفجارات بالقرب من المجيدية".

وأضاف البيان: "لم نتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات في ذلك الوقت، لكننا أرسلنا جنود حفظ السلام للتحقيق، حيث أن الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ. وقرابة الظهر، رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة كفر شوبا في لبنان".

وتابع: "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال بالسلطات في لبنان وإسرائيل، وآليات الارتباط التي نضطلع بها تعمل بشكل كامل لمنع المزيد من التصعيد".

ولفتت اليونيفيل في بيانها الى أن "هذا الحادث يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع. اننا نحثّ الجميع على ممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد".
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اليونيفيل

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