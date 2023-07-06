"متحدون": مودعون اعتصموا أمام قصر عدل بيروت شجبا لـ"تواطؤ" القضاء

نظمت جمعية "صرخة المودعين "وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، في حضور مودعين ومحامين من تحالف "متحدون" وذلك اعتراضاً على عدم إبطال مجلس شورى الدولة التعاميم الجائرة بحق المودعين، علماً بأن محامي التحالف كانوا قد تقدموا بمراجعتي إبطال أمام المجلس بالأصالة تحت الرقم 2022/24861 فيما خص التعميمين 151 و158 وبالوكالة عن الجمعية فيما خص التعميم 158 تحت الرقم 2021/24702، لكن لم يجرِ البت بأي من المراجعتين حتى الآن رغم التقدم بإحداها منذ 2021 ورغم عدم دستوريتها أو قانونيتها.