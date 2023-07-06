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محليات

"متحدون": مودعون اعتصموا أمام قصر عدل بيروت شجبا لـ"تواطؤ" القضاء

2023-07-06 | 07:21
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&quot;متحدون&quot;: مودعون اعتصموا أمام قصر عدل بيروت شجبا لـ&quot;تواطؤ&quot; القضاء
"متحدون": مودعون اعتصموا أمام قصر عدل بيروت شجبا لـ"تواطؤ" القضاء

نظمت جمعية "صرخة المودعين "وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، في حضور مودعين ومحامين من تحالف "متحدون" وذلك اعتراضاً على عدم إبطال مجلس شورى الدولة التعاميم الجائرة بحق المودعين، علماً بأن محامي التحالف كانوا قد تقدموا بمراجعتي إبطال أمام المجلس بالأصالة تحت الرقم 2022/24861 فيما خص التعميمين 151 و158 وبالوكالة عن الجمعية فيما خص التعميم 158 تحت الرقم 2021/24702، لكن لم يجرِ البت بأي من المراجعتين حتى الآن رغم التقدم بإحداها منذ 2021 ورغم عدم دستوريتها أو قانونيتها.

ووفق بيان عن "متحدون"،  شجب المودعون " تواطؤ القضاء مع أصحاب المصارف ومن وراءهم من السياسيين مما أسقط عنه صفة العدل وجعلته قضاء ظالماً".

 واسف المحامي جورج خاطر من التحالف "لسقوط القضاء اللبناني بهذا الشكل الذي أدى بالبلد لأن تحكمه شريعة الغاب من قبل عصابة لصوص يحميهم القضاء بدل محاسبتهم".

 وشدد رئيس الجمعية علاء خورشيد على أن "صبر المودعين قد نفذ وبأنهم سيلجؤون إلى استعمال القوة مجدداً إن لم تصدر قرارات قضائية سريعة تنصفهم".

 وقال البيان ان" عددا من المودعين تحدثوا منهم الطبيب باسكال الراسي الذي شبّه القضاء "بالدواء الذي يتحوّل إلى سمّ عندما يسقط عنه العدل".

 وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بان خورشيد  اجتمع الى رئيس مجلس شورى الدولة في قصر العدل لإيصال مطالب المودعين . كما  اكد  المعتصمون "استمرارهم في ملاحقة لصوص المصارف حتى استرجاع ودائعهم كاملة".
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