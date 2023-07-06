أول منشور للسفير السعودي وليد بخاري عبر ثريدز .. .. عن دلالة الخطيئة السياسية فماذا يقصد؟

فهل يقصدر السفير انه يجب الرهان على إدارة جديدة للأزمة اللبنانية لأن تكرار الخيارات الخاطئة التي كانت تتخذ في الماضي لا تقدم حلا.

وكانت منصة "ثريدز" قد انطلقت اليوم وهي تضم حسابات ناشطة لمشاهير، إضافة إلى وسائل إعلام مثل واشنطن بوست ورويترز وذي إيكونوميست ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس ونتفليكس.وتواصل شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة التي أطلقتها مجموعة ميتا الأمريكية العملاقة لمنافسة تويتر، انطلاقتها القوية مع انضمام أكثر من عشرة ملايين مشترك إليها في غضون ساعات قليلة في حين أرجئ وضعها في الخدمة في أوروبا لأسباب إجرائية.