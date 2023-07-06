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محليات

أول منشور للسفير السعودي وليد بخاري عبر ثريدز .. .. عن دلالة الخطيئة السياسية فماذا يقصد؟

2023-07-06 | 10:15
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أول منشور للسفير السعودي وليد بخاري عبر ثريدز .. .. عن دلالة الخطيئة السياسية فماذا يقصد؟
أول منشور للسفير السعودي وليد بخاري عبر ثريدز .. .. عن دلالة الخطيئة السياسية فماذا يقصد؟

كتب السفير السعودي وليد بخاري على "ثريدز": "قراءة في دلالة الخطيئة السياسية من منظور المفكر باروخ إسبينوزا تؤكد بأن الخطيئة الكبرى هي خطيئة الإمعان في تكرار الخيارات الخاطئة التي تؤجل مواجهة الحقيقة ونتائجها ولا تلغيها..."..

فهل يقصدر السفير انه يجب الرهان على إدارة جديدة للأزمة اللبنانية لأن تكرار الخيارات الخاطئة التي كانت تتخذ في الماضي لا تقدم حلا.
 
وكانت منصة "ثريدز" قد انطلقت اليوم وهي تضم حسابات ناشطة لمشاهير، إضافة إلى وسائل إعلام مثل واشنطن بوست ورويترز وذي إيكونوميست ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس ونتفليكس.

وتواصل شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة التي أطلقتها مجموعة ميتا الأمريكية العملاقة لمنافسة تويتر، انطلاقتها القوية مع انضمام أكثر من عشرة ملايين مشترك إليها في غضون ساعات قليلة في حين أرجئ وضعها في الخدمة في أوروبا لأسباب إجرائية.
 
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