الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الخارجية تدين القصف الإسرائيلي في محيط كفرشوبا: اعتداء على السيادة اللبنانية

2023-07-06 | 11:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الخارجية تدين القصف الإسرائيلي في محيط كفرشوبا: اعتداء على السيادة اللبنانية
الخارجية تدين القصف الإسرائيلي في محيط كفرشوبا: اعتداء على السيادة اللبنانية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين "القصف الاسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا"، معتبرة إياه "خرقا للقرار ١٧٠١ واعتداء على السيادة اللبنانية".

ودعت الوزارة "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية أخيرا للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".

وأهابت ب"الدول الراغبة في الحفاظ على الهدوء والاستقرارفي جنوب لبنان خصوصا، والشرق الأوسط عموما، التنبه إلى تزامن هذه الخروق الإسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الأجواء وتعكيرها".

كما وجددت الوزارة "احترام لبنان لتطبيق كل القرارات الدولية"، داعية إلى "انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها".
مقالات ذات صلة
الخارجية تدين القصف الإسرائيلي في محيط كفرشوبا: اعتداء على السيادة اللبنانية

محليات

كفرشوبا

الخارجية اللبنانية

الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نقابة المعلمين: نستنكر المماطلة المتعمدة لإقرار منحة مادية عاجلة
الجيش: توقيف ٣ أشخاص في منطقة القبة – طرابلس لإقدامهم على إطلاق النار

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023