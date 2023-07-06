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محليات

تيمور جنبلاط يستقبل وفداً من التيار الوطني الحر: التواصل والتنسيق مستمران

2023-07-06 | 11:39
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تيمور جنبلاط يستقبل وفداً من التيار الوطني الحر: التواصل والتنسيق مستمران
تيمور جنبلاط يستقبل وفداً من التيار الوطني الحر: التواصل والتنسيق مستمران

حيّا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته المستمرة بكل الاشكال الشعبية والعسكرية والسياسية، مؤكدا ان قضية فلسطين ستبقى حاضرة حضور هذا الشعب المناضل المتمسك بأرضه وحقوقه ودولته، داعيا إلى الوحدة الكاملة بين كل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفي كافة الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، مشيداً بالانتماء الراسخ لكل اطياف الشعب الفلسطيني والثبات على الهوية والتاريخ.

كلام النائب جنبلاط جاء خلال استقباله في مكتبه في كليمنصو السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبوربحضور مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب الدكتور بهاء أبو كروم،  ومستشار النائب جنبلاط حسام  حرب، حيث قدّم دبور  للنائب جنبلاط التهنئة بانتخابه رئيساً للحزب، كما وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية. وقد شدد جنبلاط في اللقاء على ضرورة ايلاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق الطبيعية التي تؤهلهم لعيش حياة كريمة لائقة، مذكرًا بالجهد الذي يبذله الحزب التقدمي الإشتراكي تشريعيا وعملياً في هذا السياق، مع التمسك التام بحق العودة.

وفي كليمنصو ايضا، حضر وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، في زيارة تهنئة لجنبلاط بانتخابه رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور النائب بلال عبدالله، ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور وئام أبو حمدان، وحرب، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وفي مختلف التداعيات القاسية معيشياً واجتماعياً للأزمة الاقتصادية وفي ما تقوم به الوزارة في برامجها المختلفة.

كما استقبل النائب جنبلاط السفير التركي في لبنان علي باريش اولوسوي، في زيارة تهنئة، بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد وحرب. 

كذلك، استقبل النائب جنبلاط  وفدًا من التيار الوطني الحر، ضم النواب سيزار أبي خليل، غسان عطالله، جيمي جبور، والدكتور سامر التوم، بحضور النواب أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وحرب، حيث قدّم الوفد للنائب جنبلاط التهنئة بانتخابه رئيساً، وتم التداول في المستجدات على الساحة الداخلية، وكان تأكيد على التواصل والتنسيق لما فيه ترسيخ الاستقرار في الجبل كما في كل لبنان، وبما يساهم في الخروج من نفق الازمات وإتمام الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت.
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محليات

تيمور جنبلاط

الحزب التقدمي الإشتراكي

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