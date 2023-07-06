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محليات

بعد الإعتداءات الإسرائيلية.. ميقاتي يجتمع مع فرونتسكا ووفد من اليونيفل

2023-07-06 | 12:06
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بعد الإعتداءات الإسرائيلية.. ميقاتي يجتمع مع فرونتسكا ووفد من اليونيفل
بعد الإعتداءات الإسرائيلية.. ميقاتي يجتمع مع فرونتسكا ووفد من اليونيفل

إجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال ارولدو لازارو، عصر اليوم في السرايا، وشارك في الاجتماع منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية العميد الركن منير شحادة .

وجرى خلال الاجتماع البحث في الوضع في الجنوب في ضوء التطورات الاخيرة، حيث شدد قائد اليونيفيل على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الازرق واحترام القرار الاممي الرقم 1701.

بدوره اكد رئيس الحكومة التزام لبنان بالقرار  1701، داعيا الامم المتحدة الى العمل على وقف الخروق الاسرائيلية والتي بلغت 18 خرقا في الفترة الاخيرة للخط الازرق.
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