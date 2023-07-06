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محليات

"في الزمان والمكان المناسبين".. غالانت: سنرد على إطلاق صاروخ من لبنان!

2023-07-06 | 15:08
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&quot;في الزمان والمكان المناسبين&quot;.. غالانت: سنرد على إطلاق صاروخ من لبنان!
"في الزمان والمكان المناسبين".. غالانت: سنرد على إطلاق صاروخ من لبنان!

علق وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان نحو الأراضي المحتلة في وقت سابق من اليوم الخميس، قائلا: "سنكبد كل من يتحدى سيادتنا ثمناً واضحاً".

وقال غالانت خلال حفل عسكري: "سنرد في المكان والزمان اللذين نختارهما، ضد أي انتهاك وتحدي وجودنا، وبالطرق التي من شأنها تكبيد المسؤولين عن ذلك ثمنا واضحا".

ووفق نا نقلت عنه صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية قال غالانت: " "قبضة حزب الله وإيران، اللتين تغذي الإرهاب في منطقتنا، لا تهدأ وتجر لبنان ومواطنيه إلى الفقر وأزمة مستمرة"، على حد قوله.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن جيش الاحتلال علم بإطلاق النار- الذي اعتقد في البداية أنه قذيفة هاون- بعد مرور 3 ساعات، وردا على ذلك تم تنفيذ هجوم على الأراضي اللبنانية باستخدام ما لا يقل عن 15 قذيفة مدفعية. 

وتابعت القناة: "وقع الحادث في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا)، في منطقة أقام فيها مقاتلو حزب الله خيامًا في الأسابيع الأخيرة ولا يزال إحداها في الأراضي الخاضعة للاحتلال. 
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