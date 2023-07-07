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محليات

"الجمهورية": نواب الحاكم الأربعة يَتهيّبون الموقف ويعرفون صعوبة المهمة

2023-07-07 | 01:13
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&quot;الجمهورية&quot;: نواب الحاكم الأربعة يَتهيّبون الموقف ويعرفون صعوبة المهمة
"الجمهورية": نواب الحاكم الأربعة يَتهيّبون الموقف ويعرفون صعوبة المهمة

"الجمهورية": نواب الحاكم الأربعة يَتهيّبون الموقف ويعرفون صعوبة المهمة

 

اعتبرت اوساط مواكبة لتطورات ملف مصرف لبنان في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان البيان الصادر عن نواب الحاكم الأربعة "يندرج في إطار محاولة الضغط، خصوصا على الكتل المسيحية، لتعيين حاكم جديد قبل نهاية ولاية سلامة في أواخر تموز الحالي".

وقالت الاوساط  ان النواب الأربعة "يَتهيّبون على ما يبدو الموقف ويعرفون صعوبة المهمة التي تنتظرهم في حال عدم تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي". ولكنها أكدت استحالة تعيين حاكم في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية سلامة في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال واستمرار الشغور الرئاسي. ولفتت الى "ان الخيار الاضطراري الذي ربما لا مفر منه في نهاية المطاف هو تسلّم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات سلامة".

الى ذلك قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انها فوجئت ببيان نواب الحاكم. وقالت ان مثل هذا البيان يفتح المجال أمام مجموعة من التفسيرات غير المفهومة حتى اليوم في ظل ما تحتمله من مواقف وقراءات متناقضة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام مناقشات دقيقة لا بد ان تخضع لها هذه المواقف فهي لم تصدر عن موظفين عاديين انما عن مجموعة من المسؤولين الكبار المكلفين إدارة ملف بدقة واهمية النقد الوطني ومهمات حاكمية مصرف لبنان. واعتبرت ان الحديث عن تعيينات مستحيلة أمر لا يستقيم، فالضرورات ستحتّم على الحكومة اتخاذ مواقف نهائية وضرورية قد لا يكون هناك اي مفر منها ان تطورت الامور الى مرحلة لا يمكن مواجهتها إلا بمثل هذه القرارات فهناك كثيرا مما كان مستحيلا وقد صار أمرا واقعا.

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