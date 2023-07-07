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محليات

قاتل مأجور نفّذ جريمة في عين عنوب ... قوى الأمن تكشف هويته وتوقفه في عكار

2023-07-07 | 03:39
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قاتل مأجور نفّذ جريمة في عين عنوب ... قوى الأمن تكشف هويته وتوقفه في عكار
قاتل مأجور نفّذ جريمة في عين عنوب ... قوى الأمن تكشف هويته وتوقفه في عكار

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان ان جريمة هزت قضاء عاليه صباح 20/06/2023 بدأت قصتها عند العثور على شاب من ابناء بلدة عيتات وهو المدعو: أ. ت. (مواليد عام 1980، لبناني) مقتولًا داخل سيارته نوع داتسون في محلة عين عنوب-عاليه وهو مصاب بطلقتين في رأسه.

على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لإجراء الكشف على مسرح الجريمة والعمل على كشف هوية الفاعل بما أمكن من السرعة، نظرًا لغموض هذه الجريمة ومكان تنفيذها على الطريق العام في موقع يسمّى كوع الشاغور حيث لا يوجد أبنية او منازل.

نتيجة المتابعة الحثيثة، كثّفت الشعبة استقصاءاتها وتحريّاتها في محيط موقع الجريمة ومكان اقامة المغدور، وتبين أنه غادر منزله في بلدة عيتات حوالى الساعة 6،50 من صباح 20/06/2023. وبوصوله الى بلدة عين عنوب، أقدم مجهول على إطلاق النار عليه وقتله داخل سيارته.

بنتيجة المتابعة، وبأقل من /24/ ساعة، توصّلت إلى تحديد السيارة المستخدمة في تنفيذ جريمة القتل، وهي نوع مرسيدس تحمل لوحة مزورة يقودها شخص مجهول الهوية تبين أنه يدعى: أ. ش. ع. (مواليد عام 1997، سوري) وهو من سكان مدينة طرابلس ويتردد الى بلدة قرنايل. وتبين أنه لا تربطه بالمغدور أي علاقة مما أثار الشبهات لدى محقّقي الشعبة أن يكون قاتلًا مأجورًا.

أعطيت الاوامر للقوة الخاصة في الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 22/06/2023، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من رصده في بلدة ببنين-عكار، حيث نفذت مداهمة للمنزل المتواجد بداخله وتمكنت من توقيفه.

بتفتيشه، ضبط بحوزته 14 ليرة ذهبية، ومبلغ 1،360 دولار أميركي، و610،000 ليرة سورية. وتم ضبط المسدس، والسيارة المستخدمين في الجريمة.

بالتحقيق، معه اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ جريمة القتل بطلب من المدعو: ن. ب. ف. (مواليد عام 1959، لبناني) والذّي يعمل ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعرفه من سنوات عدّة، وسبق وعمل برفقته حيث عرض عليه الأخير خلال فترة وجوده في لبنان قبل حوالي الشهر قتل (أ. ت) لأسباب شخصية مقابل مبلغ مالي، وليرات ذهبية. وبعد موافقته سلمه مبلغ 5،000 آلاف دولار أميركي، وليرتين ذهبيّتين، ومسدس حربي لتنفيذ الجريمة. وقام بدلالته على موقع منزله وسيارته ومعلومات عن تحركاته.

ويوم تنفيذ الجريمة، قام بمراقبة محيط منزل المغدور والّلحاق به، وبوصوله الى محلة عين عنوب قام بتجاوزه وأطلق النار باتجاهه من داخل سيارته وأرداه قتيلا، وغادر الى منطقة عكار. وفي اليوم التالي قام باستلام 12 ليرة ذهبية سلمه اياها شخص مجهول من قبله في محلة الباروك قرب مدينة الملاهي، بعد التنسيق هاتفيا مع (ن. ب. ف) المتواجد في الامارات حينها.

تمكنت الشعبة من تحديد هوية الشخص المجهول الذي سلم (أ. ش. ع.) الليرات الذهبية في الباروك وتبيّن أنّه يدعى: ن. ب. ف. (مواليد عام 1964، لبناني)

حيث عملت دوريات الشعبة على توقيفه بنفس التاريخ. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المدعو (ن. ب. ف).

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