بول مرقص : بيان نواب حاكم مصرف لبنان جاء بإطار استباقي استدراكاً للمسؤولية الملقاة عليهم

صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي البيان الاتي:

بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: