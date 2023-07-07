بيان توضيحي لقوى الأمن الداخلي بشأن أربعة فتيات قاصرات تم التعميم عن فقدانهن

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان ان "وسائل التواصل الاجتماعي تتداول صورة لأربعة فتيات قاصرات، تم التعميم عن فقدانهن، مما أدى الى حالة من الهلع لدى المواطنين حول وجود عصابات منظّمة في لبنان تعمل على خطف الفتيات."

واكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء هذه حالات، انما تبيّن انها نتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية.

واهابت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالجميع عدم إثارة القلق لدى المواطنين، واستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.