جورج سولاج : تفاهم بين بري والفرنسيين بأن تدعو فرنسا الى الحوار حول الاستحقاق الرئاسي وان يديره بري

أفاد مراسل "الجديد" بأنّ عدداً من المصلّين تعرّضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الامنية منها والمستجدات السياسية، المولوي غادر دون الإدلاء بتصريح.
صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي البيان الاتي:بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: