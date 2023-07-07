محافظ البقاع تابع مجريات حادثة برالياس: للتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية

يتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع الأجهزة الأمنية كافة مجريات الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة برالياس والتي ذهب ضحيتها علي شبلي و عدد من الجرحى.

