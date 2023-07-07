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محافظ البقاع تابع مجريات حادثة برالياس: للتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية

2023-07-07 | 09:04
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محافظ البقاع تابع مجريات حادثة برالياس: للتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية
محافظ البقاع تابع مجريات حادثة برالياس: للتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية

يتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع الأجهزة الأمنية كافة مجريات الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة برالياس والتي ذهب ضحيتها علي شبلي و عدد من الجرحى.

واستنفر المحافظ أبو جوده جميع عناصر الشرطة البلدية وموظفي البلدية للحفاظ على النظام العام والأمن العام في البلدة، وتقديم المساعدة المطلوبة مؤازرة القوى الأمنية عند الإقتضاء، داعياً أهالي بلدة برالياس "إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية" ، سائلاً "الله عز وجل أن يتغمد المرحوم برحمته و يُلهم ذويه الصبر والسلوان و متمنيا الشفاء العاجل للجرحى".
محافظ البقاع تابع مجريات حادثة برالياس: للتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية

محليات

برالياس

محافظ البقاع

كمال أبو جودة

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