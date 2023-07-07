حسين شعيتو: إسرائيل تعاني من أزمة وجود.. والحوار هو الأهم في هذه المرحلة

النائب قاسم هاشم لـ"هنا بيروت": لعبة الـ"pointage" في هذه الظروف لن تكون حقيقة مكرّسة سوى في الصندوق ونحن امام يوم انتخابي قد تتبدل فيه وجهات الكتل ولا يوجد فريق سياسي يكشف كل أوراقه