الأمن العام : تذكير الرعايا العرب والاجانب المخالفين لمدة الاقامة بتسوية اوضاعهم قبل المغادرة برا وجوا

ذكرت المديرية العامة للأمن العام، في بيان صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية، جميع الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول، إقامة موقتة) وجوب تسوية أوضاعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم، أو مباشرة لدى الدوائر والمراكز الحدودية عند المغادرة.