الحشيمي استنكر حادث بر الياس: لايجاد حل جذري للسلاح​ المتفلت وحصره بيد القوى الأمنية

علمت صحيفة "نداء الوطن" من مصادر ديبلوماسية، أنّ موفداً دولياً أميركي الجنسية، يتولى الملف الإسرائيلي في الأمم المتحدة، سيزور لبنان لإجراء محادثات تتعلق بتطورات الموقف على حدود لبنان الجنوبية. وسيطلب الموفد لدى وصوله الى بيروت موعداً مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لطرح تصورات أممية في شأن جنوب لبنان.