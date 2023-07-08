الحشيمي استنكر حادث بر الياس: لايجاد حل جذري للسلاح المتفلت وحصره بيد القوى الأمنية
أعرب النائب بلال الحشيمي، عن "بالغ أسفه لما حصل في مسجد الصحابي عكاشة بن محصّن" في أطراف بلدة برّ الياس، نتيجة السلاح المتفلت، والذي أدى إلى ترويع المصلين، أثناء مغادرتهم المسجد بعد أدائهم صلاة الجمعة واستشهاد مدرّس الاقتصاد في "ثانوية حوش الحريمة"علي شبلي جراء إصابته إصابة مباشرة في وجهه".
وقال الحشيمي: "يحصد السلاح المتفلت ضحايا بالجملة، وها هي أحداث القرنة السوداء لا تزال ماثلة أمامنا". داعياً الدولة إلى "إيجاد حل جذري لظاهرة السلاح المتفلت، الذي يحصد أرواح الأبرياء ويزعزع الأمن وحصر حمل السلاح في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية".