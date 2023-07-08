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محليات

جعجع لـ"نداء الوطن" : ليت الناس قبل توجيه التهم يدخلون في التفاصيل ليروا الحقيقة

2023-07-08 | 02:58
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جعجع لـ&quot;نداء الوطن&quot; : ليت الناس قبل توجيه التهم يدخلون في التفاصيل ليروا الحقيقة
جعجع لـ"نداء الوطن" : ليت الناس قبل توجيه التهم يدخلون في التفاصيل ليروا الحقيقة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية في مقابلة مع صحيفة "نداء الوطن" : "ليت الناس قبل توجيه التهم يدخلون في التفاصيل ليروا الحقيقة. ليس جسمي هو "اللبيس" لكن لأن إسمي برز في القوات بعد الشهيد بشير الجميل حصل ذلك."

واضاف: "لأنني سمير جعجع تعرضت - ولا أزال - الى حملات الإتهام الدائمة. كل المصائب التي جرت أُلصقت بسمير جعجع. الفريق الآخر بارع في الإعلام والدعاية. هو لا يفعل شيئاً إلا الدعاية والإعلام لذلك هو فاشل في كل شيء آخر. لا خطط ولا ملفات. هل تتصورين أنه في عز دين ملف الرئاسة اليوم والتعطيل المقصود يغمضون أعينهم ويطبلون للحوار. كل ما يريدونه هو تعطيل الرئاسة لتعديل الطائف".

 

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جعجع لـ"نداء الوطن" : ليت الناس قبل توجيه التهم يدخلون في التفاصيل ليروا الحقيقة

محليات

جعجع

القوات اللبنانية

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