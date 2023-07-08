النائب جيمي جبور لـ"الجديد": الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الاعمال وهي موجودة بغياب رئيس الجمهورية وبالتالي لا يحق لها ان تعين حاكم لمصرف لبنان ونحن سنقاوم هذا التعيين ان حصل بكل ما اوتينا وفق القانون