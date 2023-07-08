الباحث والخبير الاقتصادي محمود جباعي لـ"هنا بيروت": معلوماتي تشير الى ان نواب حاكم مصرف لبنان الـ4 سيتقدمون باستقالتهم قبل 31 تموز وهم أعطوا مهلة أسبوع بعد البيان