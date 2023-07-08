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محمود جباعي لـ"هنا بيروت": اذا تم الغاء منصة صيرفة فلن يشمل ذلك موظفي القطاع العام
2023-07-08 | 08:22
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محمود جباعي لـ"هنا بيروت": اذا تم الغاء منصة صيرفة فلن يشمل ذلك موظفي القطاع العام
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