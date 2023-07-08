محمود جباعي : هذا ما يهدف اليه تعديل مصرف لبنان للتعميم 158

دعا رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك المسؤولين الى أن "يتحركوا باتجاه لقاء وحوار للخروج من هذا الضياع وانتخاب رئيس للجمهورية لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة بكل قوة لبسط الأمن والسلام والعدالة"، وامل خلال لقاء لعشائر وفاعليات البقاع، حضره النائبان حسين الحاج حسن وايهاب حماده، وفد من قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" في البقاع، في منطقة مرجحين - قضاء الهرمل، ان "يتم هذا الأمر في اقرب وقت ممكن".