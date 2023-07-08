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محليات

بيان للجيش اللبناني حول حادثة القرنة السوداء.. ماذا في تفاصيله؟

2023-07-08 | 11:37
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بيان للجيش اللبناني حول حادثة القرنة السوداء.. ماذا في تفاصيله؟
بيان للجيش اللبناني حول حادثة القرنة السوداء.. ماذا في تفاصيله؟

على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1 / 7 / 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين.
وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أطلِق سراح عدد من الموقوفين رهن التحقيق وأحيل 11 موقوفًا على القضاء المختص.
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بيان للجيش اللبناني حول حادثة القرنة السوداء.. ماذا في تفاصيله؟

محليات

الجيش اللبناني

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