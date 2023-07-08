هذا هو موقف القوات والتيار والكتائب من ملف حاكمية مصرف لبنان

لا يزالُ ملفُ حاكميةِ مصرف لبنان يتقدّمُ المشهد لا سيما وسْطَ ترقبِ مواقفِ القوى المسيحية من تعيينِ حكومةِ تصريف الاعمال حاكماً جديداً اذا اصرَّ النوابُ الاربعة على الاستقالة.

مصادرُ القوات اللبنانية قالت للجديد ان موقفَها تُجاه التعيين ليس متّخذًا بل تنتظرُ ان تصبحَ استقالةُ النواب الاربعة رسميةً للبناءِ على الشيء مقتضاه.