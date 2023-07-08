هذا هو موقف القوات والتيار والكتائب من ملف حاكمية مصرف لبنان
لا يزالُ ملفُ حاكميةِ مصرف لبنان يتقدّمُ المشهد لا سيما وسْطَ ترقبِ مواقفِ القوى المسيحية من تعيينِ حكومةِ تصريف الاعمال حاكماً جديداً اذا اصرَّ النوابُ الاربعة على الاستقالة.
مصادرُ القوات اللبنانية قالت للجديد ان موقفَها تُجاه التعيين ليس متّخذًا بل تنتظرُ ان تصبحَ استقالةُ النواب الاربعة رسميةً للبناءِ على الشيء مقتضاه.
مصادرُ التيار الوطني الحر ترفضُ ان تقومَ الحكومةُ الفاقدةُ للشرعية والميثاقية بأيِّ عمليةِ تعيين في غيابِ رئيس الجمهورية. بالاضافة ان الرئيسَ ميشال عون سبق كان اقترحَ في حديثٍ تلفزيوني ان يتمَّ تعيينُ حارسٍ قضائي في حال تراجعَ نائبُ الحاكم عن تولّي المسؤولية.
مصادرُ الكتائب اللبنانية اعتبرت ان ما يحصلُ ابتزاز وانه لا يحقُّ لحكومةِ تصريف الاعمال تعيين حاكم مصرف في ظلِ غيابِ رئيس الجمهورية مشيرةً الى ان هذا تواطُؤاً لتعيينِ حاكمٍ جديد ام انه تواطؤ مع مَنْ يُريدُ التمديد لرياض سلامة.