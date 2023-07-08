يزبك دعا الى انتخاب رئيس لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة
دعا رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك المسؤولين الى أن "يتحركوا باتجاه لقاء وحوار للخروج من هذا الضياع وانتخاب رئيس للجمهورية لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة بكل قوة لبسط الأمن والسلام والعدالة"، وامل خلال لقاء لعشائر وفاعليات البقاع، حضره النائبان حسين الحاج حسن وايهاب حماده، وفد من قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" في البقاع، في منطقة مرجحين - قضاء الهرمل، ان "يتم هذا الأمر في اقرب وقت ممكن".
والقى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني كلمة دعا فيها إلى "التلاقي والحوار بين اللبنانيين والتصالح في ما بينهم".
واستبشر الشيخ نواف عبد العزيز الملحم في كلمة ب"التقارب السعودي والايراني الذي سيعود بالخير على الأمة".