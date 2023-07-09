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محليات

مصطفى الفوعاني: حركة أمل تنادي بضرورة تصفير الملفات الخلافية داخلياً ومع الأشقاء العرب

2023-07-09 | 04:58
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مصطفى الفوعاني: حركة أمل تنادي بضرورة تصفير الملفات الخلافية داخلياً ومع الأشقاء العرب
مصطفى الفوعاني: حركة أمل تنادي بضرورة تصفير الملفات الخلافية داخلياً ومع الأشقاء العرب

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني "أن الحوار والتلاقي بين اللبنانيين والتفاهم هو المدخل الأساس لحل كل القضايا الخلافية ولاسيما أننا دعونا الى ضرورة التوافق الداخلي والإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وبعدها انتظام عمل المؤسسات وادوارها والتفكير الجدي بالخروج من الأزمات المتتالية من خلال الإفادة من المناخات الايجابية ولاسيما بعد الاتفاق الإيراني - السعودي وضرورة الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية وما يتعلق بحقول النفط والغاز وصولا إلى الزراعة البديلة في مناطق بعلبك الهرمل وضرورة اقرار قانون عفو عام حيث غابت الدولة عن مواطنيها بفعل إقصاء وتهميش".

وتحدث "عن الجهود التي تبذل لإصلاح ذات البين في هذه المنطقة حيث مازال المجتمع بحاجة الى رؤية الامام موسى الصدر يوم تحدث عن ميثاق الشرف والعادات التي لاتعود على منطقتنا الا بالمزيد من الشرذمة والانقسام ونحن نريد لهذه الدماء أن تكون فقط وفقط في مواجهة العدوانية الصهيونية المتمادية وأن ننتصر لفلسطين وأهلها المقاوميين في جنين ونابلس والضفة والقطاع".

الفوعاني أشار خلال لقاء لعشائر وفاعليات البقاع، حضره النائبان حسين الحاج حسن وايهاب حمادة، وفد من قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" في البقاع، في منطقة مرجحين - قضاء الهرمل الى أن حركة أمل بمسيرتها التاريخية والجهادية عنوان التحرير والانتصار ورأس الحربة في هدم المشروع الصهيوني المغتصب وحركة أمل مازالت تنادي بضرورة تصفير الملفات الخلافية داخليا ومع الأشقاء العرب ،وهذا اللقاء في هذه المنطقة حيث اجتمع لبنان من شماله وعكار الى الجبل والجنوب والبقاع مع الإخوة الكرام من سوريا الشقيقة سوريا المنتصرة على ارهاب عالمي وسوريا التي تعود لتضطلع بدورها القومي وبقضايا الأمة. 

كما لفت الى أن "حركة أمل تقف مع كل الفعاليات وهي ترى أن الاصلاح وحجب المشاكل هو الذي نؤكد عليه ونؤكد على ضرورة التنمية المستدامة من خلال مجلس انماء لعكار والشمال ولبعلبك الهرمل والبقاع واقرار الهيئة الناظمة للزراعات البديلة"ز 

وختم الفوعاني بالتأكيد على "أهمية هذه اللقاءات وهذا بحر الحركة الذي يمتلئ كرامة واصالة وشرفا ونخوة واقداما".

كما دعا رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك المسؤولين الى أن "يتحركوا باتجاه لقاء وحوار للخروج من هذا الضياع وانتخاب رئيس للجمهورية لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة بكل قوة لبسط الأمن والسلام والعدالة"، و ان "يتم هذا الأمر في اقرب وقت ممكن".

بدوره استبشر الشيخ نواف عبد العزيز الملحم في كلمة بـ "التقارب السعودي والايراني الذي سيعود بالخير على الأمة".

اللقاء استهل بكلمة ترحيبية باسم عشيرة "آل ناصرالدين" ألقاها الشيخ عبدالله ناصرالدين مؤكدًا أهمية التلاقي وحسن الجوار وضرورة الاحتكام الى لغة العقل والكلمة الطيبة.
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محليات

مصطفى الفوعاني

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كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات
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08:58

كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات

أوقفت شعبة المعلومات شخصين من خلال تكثيف الجهد الإستعلامي لكشف ملابسات جريمة مقتل المغدور أحمد درويش تولد 1986من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023، وبعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك وستعلن تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء.

08:58

كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات

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