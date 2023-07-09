عز الدين تابعت مع وفد من بلدية تريكازي الايطالية إمكان تطوير مرفأ صور والتعاون وصولاً إلى التوأمة بين المدينتين

استقبلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين في مكتبها في صور ، وفداً من بلدية تريكازي الايطالية برئاسة نائبة رئيس البلدية روزانا زوكو.



وناقشت عز الدين مع الوفد امكان تطوير مرفأ صور وتحسين بنيته التحتية ليكون جاذبا للسياحة من جهة ولتتم عملية الصيد فيه وفق شروط وضوابط تحفظ البيئة والحياة البحرية.



كما شددت على" ضرورة العمل على التبادل العلمي بين طلاب المدينتين في مجالات السياحة وعلم الاحياء البحرية وتطوير التعاون وصولا الى التوأمة بين المدينتين".



تجدر الاشارة ان التعاون بين بلدتي صور وتريكاري بدأت من العام ٢٠٠٧ ضمن مشروع bluetyre الممول من وكالة التعاون الايطالي وقد بدأ منذ ثلاث سنوات برنامج عمل مشترك يركز على المحميات البحرية في منطقة صور يهدف الى مكافحة الاسماك الغازية وانشاء مرصد بحري في مناطق المحميات وانشاء مركز لحماية واسعاف السلاحف التي تتنقل بين شواطىء صور وتريكازي ومعالجة ومكافحة النفايات البحرية على الشاطىء وداخل البحر لمنع التلوث البحري البيئي.