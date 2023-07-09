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محليات

تيمور جنبلاط يشكر المهنئين بانتخابه رئيساً للتقدمي: مصاعب البلاد تتطلب المزيد من التعاون

2023-07-09 | 07:05
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تيمور جنبلاط يشكر المهنئين بانتخابه رئيساً للتقدمي: مصاعب البلاد تتطلب المزيد من التعاون
تيمور جنبلاط يشكر المهنئين بانتخابه رئيساً للتقدمي: مصاعب البلاد تتطلب المزيد من التعاون

توجه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط بالشكر إلى جميع الذين قدموا التهنئة بانتخابه رئيساً للحزب وبنجاح أعمال المؤتمر العام التاسع والأربعين، حضوراً واتصالاً ومراسلة، من مرجعيات وشخصيات ومسؤولين سياسيين ورسميين من لبنان والخارج، ورجال دين وفاعليات وجمعيات ومؤسسات، ووفود بلدية وشعبية وشبابية ونسوية ورياضية وكشفية وتربوية وحزبية ومن مختلف التوجهات الاجتماعية وكل المناطق اللبنانية، معرباً عن خالص الامتنان والتقدير لمشاعر المحبة والوفاء، مؤكدا أن "المصاعب الكبيرة التي تواجهها البلاد إنما المطلوب إزاءها المزيد من الجهد ولقاءات العمل والمتابعة والتعاون لمحاولة الخروج من نتائجها القاسية على الجميع".

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تيمور جنبلاط يشكر المهنئين بانتخابه رئيساً للتقدمي: مصاعب البلاد تتطلب المزيد من التعاون

محليات

تيمور جنبلاط

الحزب التقدمي الاشتراكي

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كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات
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08:58

كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات

أوقفت شعبة المعلومات شخصين من خلال تكثيف الجهد الإستعلامي لكشف ملابسات جريمة مقتل المغدور أحمد درويش تولد 1986من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023، وبعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك وستعلن تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء.

08:58

كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات

أوقفت شعبة المعلومات شخصين من خلال تكثيف الجهد الإستعلامي لكشف ملابسات جريمة مقتل المغدور أحمد درويش تولد 1986من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023، وبعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك وستعلن تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء.

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