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محليات

قوى الأمن: شعبة المعلومات أحبطت عملية هجرة غير شرعيّة

2023-07-09 | 07:43
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قوى الأمن: شعبة المعلومات أحبطت عملية هجرة غير شرعيّة
قوى الأمن: شعبة المعلومات أحبطت عملية هجرة غير شرعيّة

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:" في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الهجرة غير الشّرعية من لبنان إلى الدّول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشّمالي، والتي تُنفّذ بواسطة مراكب غير آمنة، سبق أن غرق العديد منها في عرض البحر، ما أدّى إلى وفاة مهاجرين غير شرعييّن كانوا على متنها.

وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توافرت لديها معطيات حول قيام مجموعة مجهولة بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر، من منطقة الشّمال إلى إيطاليا، على متن مراكب ستنطلق من شاطئ سلعاتا، مقابل مبالغ ماليّة تراوحت ما بين 6000 و 7000 دولار أميركي عن كل شخصٍ مهاجر.

على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة لتكثيف الدوريّات بهدف إحباط عملية الهجرة.

فجر تاريخ 8-7-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت شعبة المعلومات عمليّتَيْن متزامنتَيْن في محلّتَي أوتوستراد المنية - الضنية وأوتوستراد المحمّرة، نتج عنهما ما يلي:

 طريق عام المنية - الضنية: أوقفت دوريّات الشّعبة /111/ شخصاً من التابعيّة السّوريّة، من بينهم أطفال ونساء، على متن آليّتَيْ "بيك أب"، بقيادة المدعو:

- ع. ف. (٢٠ سنة)، وبرفقته:

- ش. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)

- م. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)

طريق عام المحمّرة: أوقفت دوريّات الشّعبة /120/ شخصاً من التابعيّة السّوريّة، من بينهم أطفال ونساء، على متن آليّتَيْ "بيك أب"، بقيادة المدعو:

- م. ب. (من مواليد عام ۱٩٨٦، لبناني)، وبرفقته:

- ط. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)

- م. س. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)

إنّ ما حصل فجر التاريخ المذكور، ليس مجرّد عملية توقيف ضخمة نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، بقدر ما كانت المهمّة إنسانيّة تمّ في خلالها إنقاذ أرواح /231/ مهاجراً غير شرعيًا، كادوا يلقون مصيراً مجهولاً في عرض البحر.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
قوى الأمن: شعبة المعلومات أحبطت عملية هجرة غير شرعيّة

محليات

قوى الامن الداخلي

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كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات

أوقفت شعبة المعلومات شخصين من خلال تكثيف الجهد الإستعلامي لكشف ملابسات جريمة مقتل المغدور أحمد درويش تولد 1986من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023، وبعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك وستعلن تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء.

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