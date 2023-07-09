بيان صادر عن النواب ملحم خلف، نجاة عون، ياسين ياسين، الياس جرادي وفراس حمدان في قرية الغجر المحاصرة

بيان صادر عن النواب ملحم خلف، نجاة عون، ياسين ياسين، الياس جرادي وفراس حمدان في قرية الغجر المحاصرة، بعد ظهر يوم الأحد في ٢٠٢٣/٧/٩