الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وزير البيئة يتفقد التعدي على الثروة الحرجية في بلدة المنارة

2023-07-09 | 08:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير البيئة يتفقد التعدي على الثروة الحرجية في بلدة المنارة
وزير البيئة يتفقد التعدي على الثروة الحرجية في بلدة المنارة

زار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين بلدة المنارة في البقاع الغربي، حيث كان في استقباله رئيس بلدية المنارة الدكتور حسن أيوب في منزله، بحضور مختار البلدة رياض عبد الرزاق ورئيس مركز الدفاع المدني في المنارة وائل الميس وقاسم ابو طه وأعضاء المركز، ورئيس مركز عنجر في مكتب الاحراج ناجي البعلبكي،رئيس جمعية اللقاء البيئي في راشيا وليد سيف الدين، الدكتور عاطف البعلبكي، الدكتور حسين عبد الحليم، الصيدلي محمد الخطيب، وفعاليات من البلدة وأعضاء من المجلس البلدي.
بعد نقاش مع الحضور حول كيفية حماية احراج البلدة، اتجه الوزير ياسين والدكتور أيوب والوفد وإلى احراج بلدة المنارة حيث عاينوا التعديات واطلعوا على الأشجار المقطوعة وتلك التي ارتكبت فيها مجازر القطع.

الدكتور حسن أيوب اكد ان الاحراج ثروة وطنية وبيئية يجب ان نحافظ عليها بكل مسؤولية، وما يحصل على مستوى احراج المنارة كارثي من خلال القطع العشوائي والتعديات التي تحصل داعيا وزير البيىئة الى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية احراجنا مركزاً على اهمية تكاثف المجتمع المحلي ورفع الغطاء عن المعتدين لا سيما انهم معروفون بالأسماء والمطلوب من الاجهزة المختصة الامنية والقضائية ومديرة الاحراج ان تكثف جهودها لوقف هذه المجازر والاعتداءات ووضع خطة طوارىء
 
وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين قال يجب حماية هذه الثروة الحرجية واليوم نعمل على اربع نقاط اساسية: 
- أولاً التشدد من القوى الامنية كافة. 
- ثانياً التشدد من القضاء والنيابات العامة ورفع قيمة الغرامات. 
- ثالثاً ان هذه الجريمة البيئية في الاحراج يجب ان ينال مرتكبها اشد العقوبات 
- رابعاً نعمل على تصنيف هذه المنطقة الى حمى ومحميات وتامين الدعم والمساعدات لحمايتها من القطع والحريق. 
وتابع ياسين يجب ان يكون هناك حوار مع القرى المجاورة والتعاون وحماية الغابات والاشجار من مجرمي البيئة كي يكون هناك مسؤولية مشتركة وتعيين حراس لحماية الاحراج. 
كما يجب على كل الوزرات التعاون لحماية هذه الثروة البئية. 
وقال:" المدعون العامون لم يقصروا في اتخاذ اي قرار، لكننا بحاجة الى تعديل القوانين ورفع الغرامات 
وهذه العصابات والمافيات الموجودة بكل لبنان يجب ان تتوقف لانها تقضي على الثروة الحرجية الغني بها لبنان 
واكد ياسين ان هذا الامر لن يتوقف بزيارة الجبل واماكن التعدي ولن تنتهي اليوم وسنتابعها مع المعنيين وننطلق بهذه الخطوات الاربعة يوم غد الاثنين.
مقالات ذات صلة
وزير البيئة يتفقد التعدي على الثروة الحرجية في بلدة المنارة

محليات

ناصر ياسين

وزير البيئة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نقولا نحاس لـ "هنا بيروت" : الموازنة يجب أن تُبت وتُحال إلى مجلس النواب قبل أواخر الشهر
نصب تذكاري للشهيدة سحر فارس في القاع

اقرأ ايضا في محليات

نقولا نحاس : نحن بحاجة لقرار مجلس وزراء ورئيس الحكومة لا يملك القرار بالتصويت
Play
10:13
Play

نقولا نحاس : نحن بحاجة لقرار مجلس وزراء ورئيس الحكومة لا يملك القرار بالتصويت

نقولا نحاس : نحن بحاجة لقرار مجلس وزراء ورئيس الحكومة لا يملك القرار بالتصويت

10:13

نقولا نحاس : نحن بحاجة لقرار مجلس وزراء ورئيس الحكومة لا يملك القرار بالتصويت

نقولا نحاس : نحن بحاجة لقرار مجلس وزراء ورئيس الحكومة لا يملك القرار بالتصويت

نقولا نحاس: لودريان يجزم بضرورة التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين
Play
09:09
Play

نقولا نحاس: لودريان يجزم بضرورة التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين

نقولا نحاس: لودريان يجزم بضرورة التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين

09:09

نقولا نحاس: لودريان يجزم بضرورة التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين

نقولا نحاس: لودريان يجزم بضرورة التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين

كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات
Play
08:58

كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات

أوقفت شعبة المعلومات شخصين من خلال تكثيف الجهد الإستعلامي لكشف ملابسات جريمة مقتل المغدور أحمد درويش تولد 1986من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023، وبعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك وستعلن تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء.

08:58

كشف جريمة جرود القموعة وتوقيف شخصين من بلدة المغدور نفسها من قبل شعبة المعلومات

أوقفت شعبة المعلومات شخصين من خلال تكثيف الجهد الإستعلامي لكشف ملابسات جريمة مقتل المغدور أحمد درويش تولد 1986من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023، وبعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك وستعلن تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023