"شكراً".. خولة مطر توضح ما قالته عبر "الرئيس" عن اللواء عباس ابراهيم

جرى كثير من اللغط والتأويل والتفسير لما قلته في برنامج الرئيس للاعلامي سامي كليب حول دور اللواء عباس ابراهيم في العمل الانساني خلال النزاع في سوريا ولزم التنويه والتوضيح بأن ما قلته هو جزء من تقديم الشكر والامتنان

للواء عباس ابراهيم للسماح بمعالجة — khawla mattar (@KhawlaMattar) July 9, 2023 الاسرى بغض النظر عن دينهم او انتمائهم السياسي و

شكرا لانه بالمقابل حررنساء واطفال كانوا محاصرين

شكرا لانه يحترم الاتفاقات الدولية بمعالجة الاسرى والجرحى وشكرا لانه — khawla mattar (@KhawlaMattar) July 9, 2023

أوضحت نائبة مبعوث الامم المتحدة الخاص لسوريا السابقة خولة مطر في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" اللَغط والتأويل والتفسير لما قالته في برنامج الرئيس للاعلامي سامي كليب حول دور اللواء عباس ابراهيم في العمل الانساني خلال النزاع في سوريا، وقالت: لزم التنويه والتوضيح بأن ما قلته هو جٌزء من تقديم الشكر والامتنان للواء عباس ابراهيم للسماح بمعالجة الاسرى بغض النظر عن دينهم او انتمائهم السياسي، وشكراً لأنه بالمقابل حرر نساء واطفال كانوا محاصرين، شكرا لانه يحترم الاتفاقات الدولية بمعالجة الاسرى والجرحى، وشكرا لانه ابرزَ الدور الانساني للامن العام اللبناني واللواء عباس ابراهيم بخطوته هذه وغيرها حيث عمل جاهداً على تسهيل المصالحة وانهاء الاقتتال.