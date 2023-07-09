ملف المصرف المركزي وآخر مستجدات القرنة السوداء مع وزير العدل هنري خوري في "وهلق شو" الآن على الجديد

وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لـ"#وهلق_شو": مجرد حصول استقالة النواب الأربعة لا تعني تركهم لمناصبهم وقبل قبول الإستقالة "ما حدا في يتحرك من مطرحو"