وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لـ"#وهلق_شو": مجرد حصول استقالة النواب الأربعة لا تعني تركهم لمناصبهم وقبل قبول الإستقالة "ما حدا في يتحرك من مطرحو"

ربيع الهبر لـ"الجديد": لا يمكن الاستمرار بمنصة صيرفة الى ما لا نهاية وسيأتي اليوم الذي يعود فيه الدولار للارتفاع

ربيع الهبر لـ"الجديد": لا يمكن الاستمرار بمنصة صيرفة الى ما لا نهاية وسيأتي اليوم الذي يعود فيه الدولار للارتفاع