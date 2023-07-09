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ربيع الهبر لـ"الجديد": لا يمكن الاستمرار بمنصة صيرفة الى ما لا نهاية وسيأتي اليوم الذي يعود فيه الدولار للارتفاع
ربيع الهبر لـ"الجديد": لا يمكن الاستمرار بمنصة صيرفة الى ما لا نهاية وسيأتي اليوم الذي يعود فيه الدولار للارتفاع
مدير عام "statistics Lebanon" ربيع الهبر لـ"الجديد": ليس هناك من تمديد رسمي لرياض سلامة انما تكليف للاستمرار بإدارة مهامه ونوابه ايضا واليوم الحل يجري للتوصل الى مخرج معيّن
مدير عام "statistics Lebanon" ربيع الهبر لـ"الجديد": ليس هناك من تمديد رسمي لرياض سلامة انما تكليف للاستمرار بإدارة مهامه ونوابه ايضا واليوم الحل يجري للتوصل الى مخرج معيّن
جمعية صرخة المودعين: الافراج عن المودع عمر الأعور بعد تحرير كامل وديعته البالغة 6500 دولار
جمعية صرخة المودعين: الافراج عن المودع عمر الأعور بعد تحرير كامل وديعته البالغة 6500 دولار
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هنري خوري لـ"#وهلق_شو": أي قرار إداري من وزير المال لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام "قابل للطعن من كتار"
2023-07-09 | 15:21
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هنري خوري لـ"#وهلق_شو": أي قرار إداري من وزير المال لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام "قابل للطعن من كتار"
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