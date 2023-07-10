بالفيديو- مودع يحتجز مدير فرع بنك مصر ولبنان رهينة .. ويحصّل وديعته

خاص #جمعية_صرخة_المودعين
المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023
خاص #جمعية_صرخة_المودعين
المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R
يطلّ رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل غداً في كلمة له بعد اجتماع التكتل بعد الظهر، ستتناول الملفات المفصلية الراهنة.
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نقيب المحررين جوزيف القصيفي واعضاء مجلس النقابة حيث تناول اللقاء جملة من العناوين السياسية وفي مقدمها إستحقاق رئاسة الجمهورية وإتفاق الطائف وحاكمية مصرف لبنان وشؤوناً مطلبية متعلقة بموازنة نقابة المحررين.