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محليات

بالفيديو- مودع يحتجز مدير فرع بنك مصر ولبنان رهينة .. ويحصّل وديعته

2023-07-10 | 03:28
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بالفيديو- مودع يحتجز مدير فرع بنك مصر ولبنان رهينة .. ويحصّل وديعته
بالفيديو- مودع يحتجز مدير فرع بنك مصر ولبنان رهينة .. ويحصّل وديعته

افادت جمعية صرخة المودعين أن المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير فرع جاد بو شديد رهين، 
وتم  الافراج عنه بعد تحرير كامل وديعته البالغة 6500 دولار
 
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بالفيديو- مودع يحتجز مدير فرع بنك مصر ولبنان رهينة .. ويحصّل وديعته

محليات

بنك مصر ولبنان

جمعية صرخة المودعين

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