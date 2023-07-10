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محليات

ميقاتي التقى لازارو في حضور وزير الخارجية لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب

2023-07-10 | 05:21
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ميقاتي التقى لازارو في حضور وزير الخارجية لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب
ميقاتي التقى لازارو في حضور وزير الخارجية لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع  قائد القوات الدولية  العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، في السرايا قبل ظهر اليوم.  
وأعلن الوزير بو حبيب بعد الاجتماع:" تم البحث في الأوضاع  الأمنية في الجنوب، ونقلوا  لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا  سجلنا  نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود.
وعن القرار الاممي  1701 والتجديد لليونيفيل قال: "سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  في 20 تموز الحالي، وسيتم في اخر أسبوع من أب التجديد لليونيفيل،  ولقد أبلغهم رئيس الحكومة بأني سارأسل  الوفد اللبناني الى نيويورك.
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