سليمان استقبل سفير قطر وعبد المسيح: ليبدأ الحوار من حيث توقف

استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، حيث تم استعراض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية القطرية.وشدد سليمان أمام ضيفه على ضرورة لم الشمل العربي لمواجهة التحديات وهي كثيرة، منوهًا بالدور القطري المتكامل مع سياسة جامعة الدول العربية، والمحب للبنان في آن.كما استقبل الرئيس سليمان النائب أديب عبد المسيح، وشدد أمامه على ضرورة انتخاب الرئيس وعلى الاستمرار في سياسة الضغط من أجل سير العملية الانتخابية كما يقول الدستور وليس كما يحلو لقوة الأمر الواقع.واعتبر سليمان أن الحوار يجب أن يبدأ من حيث انتهى، ما يحتِّم العودة إلى البحث الجدي بالاستراتيجية الدفاعية لحصر الإمرة على أي سلاح بيد الدولة اللبنانية، كما يُحتِّم الالتزام بتحييد لبنان عن صراعات المحاور كما جاء في "إعلان بعبدا"، مؤكدًا أن أي حوار لا ينطلق من حيث توقف الحوار السابق هو انتحار.. لكن تبقى أولوية الأولويات انتخاب رئيس الجمهورية لتعزيز فرصة الحوار الجدي على طاولة بعبدا.