الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

دريان استقبل قائد الجيش واللواء عثمان: لولا وعي وحكمة ومسؤولية المؤسسات العسكرية وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية

2023-07-10 | 06:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دريان استقبل قائد الجيش واللواء عثمان: لولا وعي وحكمة ومسؤولية المؤسسات العسكرية وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية
دريان استقبل قائد الجيش واللواء عثمان: لولا وعي وحكمة ومسؤولية المؤسسات العسكرية وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية


دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى "حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها".

وأشار أمام زواره أن  "حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على امن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان"، وأكد أنه  لولا"الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية".

ورأى أن "الجيش الحامي للوطن ولحدوده في مواجهة العدو الإسرائيلي ينبغي دعمه في شتى المجالات".  

وشدد على ان"المحافظة على الأمن  لا يقل أهمية عن الاقتصاد الذي هو عصب الحياة"، وابدى "خشيته من فوضى مالية بعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي الذي هدد نوابه بالاستقالة إذا لم يتم تعيين حاكم جديد، وهذا يتطلب معالجة فورية لا تحتمل الانتظار إما بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية أو باستمرار نواب الحاكم في تحمل مسؤولياتهم الوطنية ".

واستقبل المفتي دريان قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من الضباط بحضور بسام عفيفي، وقدم العماد عون للمفتي التهاني بعودته من الحج ،وكانت مناسبة تم التشاور فيها بالشؤون التي تهم أمن الوطن والمواطن، واطلعه على المهام التي قام ويقوم بها الجيش في معالجة القضايا الأمنية في العديد من المناطق اللبنانية من تفلت امني، وتمنى  لقائد الجيش "التوفيق ومزيد من النجاح في مهامه الوطنية".

كما استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجرى البحث في الشؤون العامة، والمهام التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في المحافظة على الأمن، واثنى على "الجهود التي يقوم بها اللواء عثمان في إدارة هذه المؤسسة الأمنية التي هي الضمانة للأمن والسلم الأهلي في لبنان".

والتقى المفتي دريان سفير لبنان في الجزائر محمد حسن الذي اطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في الجزائر ونقل له تحيات أبناء الجالية.

 
مقالات ذات صلة
دريان استقبل قائد الجيش واللواء عثمان: لولا وعي وحكمة ومسؤولية المؤسسات العسكرية وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية

محليات

المفتي دريان

اللواء عماد عثمان

قائد الجيش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصدر نيابي في التيار الوطني الحر للجديد: نعتقد أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أصبح وراءنا
بلال عبدالله : نؤكّد اننا ضد الشغور بحاكمية مصرف لبنان

اقرأ ايضا في محليات

كلمة لجبران باسيل الثلاثاء
08:20

كلمة لجبران باسيل الثلاثاء

يطلّ رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل غداً في كلمة له بعد اجتماع التكتل بعد الظهر، ستتناول الملفات المفصلية الراهنة.

08:20

كلمة لجبران باسيل الثلاثاء

يطلّ رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل غداً في كلمة له بعد اجتماع التكتل بعد الظهر، ستتناول الملفات المفصلية الراهنة.

بري: أقول لمن يريد تغيير الطائف "فليقعد عاقل احسن له"
08:19

بري: أقول لمن يريد تغيير الطائف "فليقعد عاقل احسن له"

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نقيب المحررين جوزيف القصيفي واعضاء مجلس النقابة حيث تناول اللقاء جملة من العناوين السياسية وفي مقدمها إستحقاق رئاسة الجمهورية وإتفاق الطائف وحاكمية مصرف لبنان وشؤوناً مطلبية متعلقة بموازنة نقابة المحررين.

08:19

بري: أقول لمن يريد تغيير الطائف "فليقعد عاقل احسن له"

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نقيب المحررين جوزيف القصيفي واعضاء مجلس النقابة حيث تناول اللقاء جملة من العناوين السياسية وفي مقدمها إستحقاق رئاسة الجمهورية وإتفاق الطائف وحاكمية مصرف لبنان وشؤوناً مطلبية متعلقة بموازنة نقابة المحررين.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023