فيديو مهول لتعنيف طفل في إحدى الحضانات.. ووزارة الصحة تتدخل!

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، ان "الوزارة تتابع ملابسات الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات، وفتحت تحقيقا في الموضوع وسيصار في ضوئه، وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



وفي انتظار نتائج التحقيق، شددت الوزارة على أنها "لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بمن يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم".

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن فتح تحقيق في هذه القضية من قبل مفرزة الجديدة القضائية بناءً لإشارة القضاء المختص.