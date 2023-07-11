نقابة الأفران: وزير الصناعة طلب من المخابز غير المرخصة تقديم مستنداتها وإلا مصيرها الإقفال





أعلنت نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان برئاسة النقيب ناصر سرور أنها تواصلت مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان لتسهيل أمر اعطاء الشهادات الصناعية المطلوبة لوزارة الاقتصاد كي تحصل الأفران على الطحين المدعوم كالعادة. وأوضحت في بيان أن "وزير الصناعة طلب من أصحاب الأفران غير المرخّصة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص النظامية وعلى الشهادة الصناعية".



وأوضحت أن "كل مصنع غير مرخّص ستلجأ وزارة الصناعة إلى إقفاله، ووزارة الاقتصاد إلى منعه من حصته من الطحين المدعوم ".



ختم البيان:" نتمنى على أصحاب الأفران غير المرخّصة التقدّم فورا لنيل الترخيص، والأفران التي لم تجدّد الشهادة الصناعية تجديدها فوراً وتقديمها إلى وزارة الاقتصاد حفاظا منا على القوانين والتزامها ليبقى عمل الأفران مستمرًّا".