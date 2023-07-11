"الجمهورية": يخشى مرجع ديني من التطبيع مع الشغور من خلال إجتماعات حكومية ونيابية روتينية وتعيينات ما يُفقد موقع الرئاسة أهميته ودوره

النهارسجل في اوساط “حزب الله” استياء من تصريحات الوزير السابق علي حسن خليل في اطلالته الاخيرة واعتبرت الاوساط انها محاولات لجر الحزب الى حيث لا يرغب لكنه لم يرضخ للامر.يلاحظ ان الاشتباكات والمشاكل الامنية صارت شبه يومية في عاصمة الشمال من دون ايلاء الامر اي اهمية من رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية المعنيين مباشرة بالمدينة.حظي الاحتفال بذكرى تأسيس حزب في منطقة الجبل باهتمام لافت لناحية تخريج كوادر عبر مؤسسات معنية على مستوى رفيع، الى دلالة كلمة رئيسه حول شخصيتين عربيتين مؤثرتين.لم تنجح احزاب وجمعيات في إقامة مؤتمرات لتكريم مغتربين على خلفية أن المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين.الجمهوريةيخشى مرجع ديني من التطبيع مع الشغور من خلال إجتماعات حكومية ونيابية روتينية وتعيينات، ما يُفقد موقع الرئاسة أهميته ودوره.ينقل زوار عاصمة كبرى إصرارها على تعيين حاكم جديد بمعزل عن العراقيل الدستورية، وسعيها إلى الفصل بين التعقيدات الرئاسية، وبين ضرورة الشروع في سياسة مالية جديدة.تلقت إحدى الوزارات الخدماتية من مؤسسة رسمية كتاب إنذار بوجوب أن تسدِّد المستحقات المالية المتوجبة عليها للمؤسسة تحت طائلة المسؤولية.اللواءبات بحكم المؤكد أن وضع مؤسسة غير مدنية على طاولة الاهتمام العربي والدولي، لجهة الاحتفاظ بدور وازن لرئيس هذه المؤسسة في وقت لا يتجاوز الخريف المقبل.تجددت رهانات جهات نافذة في حزب فاعل على إمكان التوصل إلى اتفاق مع حليف اهتزت العلاقة معه مؤخراً بشأن المسار الرئاسي.تتعمد غالبية المصارف التعتيم على نظام دفع الضرائب، واخضاع اصحاب الحقوق لطرائقها، الخارجة عن النظام، في أحيان كثيرة.نداء الوطنيؤكد قيادي معارض في مجالسه أنّ ضغوط الفريق الخصم والرهان على الوقت لن يبدّلا في موقفه الرئاسي، مشيراً إلى أنّه جاهز للذهاب إلى الآخر في اعتراضه، وهو يستعد لكل الاحتمالات.يتردد أنّ مسؤولاً حزبياً أبلغ جهات معنية أنّ الثنائي متمسك بترشيح سليمان فرنجية إلى أن تجفّ البحار، فجاء الردّ برفض فرنجية إلى أن تجف المحيطات.يقال أنّ مرشحاً بارزاً دخل مدار التشاؤم، الأمر الذي ينعكس على لهجته أمام المقربين منه.البناءتساءل خبير في الشؤون الأمنية بعد إعلان استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس مجموعة فاغنر وقياداتها وإعلان خضوعهم لقرارات بوتين، عما إذا مغزى الإعلان عشية قمة الناتو يعني أن بوتين يقول للناتو إنه نصب لهم كميناً نفذته فاغنر، عندما أوهمتهم بجهوزيتها لخطة للدخول إلى موسكو فصدّقوا وكشفوا كل جماعاتهم وتمّ اعتقال كل من كان متورطاً معهم وعادت فاغنر إلى موقعها.قال مصدر أممي إن الحل الذي تسعى اليونيفيل لتسويقه في قضيتي خيم مزارع شبعا والجزء اللبناني من بلدة الغجر يقوم على استثمار زرع الخيمتين في المزارع وعجز الاحتلال عن نزعهما بالقوة لمقايضة الانسحاب من الغجر بتفكيك الخيمتين. وقال إن التوقيت يقول إنه ربما يكون حزب الله قد أقام الخيمتين لوقف التحركات الإسرائيلية خارج الخط الأزرق بما فيها الغجر.