فادي كرم لـ"الجديد": فكر وأيديولوجيا حزب الله يعتبر أن لبنان لم يكن موجودا قبل ولا كرامة له الا من بعد المقاومة

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه على "ضوء تكرار ما جرى تداوله في آذار الماضي على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والذي مفاده أن بعض مستخدمي الصندوق يقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وغيرها وتسريع تنفيذها".
أفادت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، بأن "مصلحة الارصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أعلنت عن تعرّض المناطق اللبنانية كافة لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية مما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل و جنوب البلاد بحيث تلامس الـ40 درجة في الداخل نهار الجمعة.